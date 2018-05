Aabenraa Kommune svømmer i Blå Flag - se dem her

Aabenraa: 215 danske strande og 25 havne kan i år se frem til at byde badegæster velkommen med det Blå Flag som symbol på rent badevand, tryghed og gode faciliteter til strandgæsterne. Frederikshavn er med 13 Blå Flag den kommune i Danmark, der har flest, mens Aabenraa Kommune deler andenpladsen med Lolland Kommune med 11 Blå Flag.

Det er Friluftsrådet, der administrerer de Blå Flag i Danmark, og det er ikke uden betydning at få tildelt et flag.

- Det Blå Flag i flagstangen er en nem måde at fortælle strandgæster, at her bliver der gjort noget særligt for at give dem en god strandoplevelse, hvor de kan føle sig trygge, fordi der er styr på både naturformidling, livredning og kvaliteten af badevandet, siger Jan Ejlsted, der er direktør for Friluftsrådet.