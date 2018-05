Aabenraa Kommune mangler læger

To læger lukker deres praksis og to andre praksis er til salg. Manglen på praktiserende læger er ved at kunne mærkes i Aabenraa Kommune. Arbejdsgruppe kæmper for at få ny læge til Løjt.

LØJT: - Nemt bliver det ikke, erkender Marianne List og Povl Callesen fra den nystartede socialdemokratiske arbejdsgruppe i Løjt. Alligevel har de sat sig for, at prøve alle muligheder for at byen kan beholde sin praktiserende læge. Jens Lærkesen, der i en årrække har drevet den eneste lægepraksis i byen, har gennem et par år forsøgt at sælge sin praksis uden at det er lykkedes. På grund af alder har han nu valgt simpelt hen at lukke den i stedet. Læge Henning Brodersen i Aabenraa lukker også til sommer, og sideløbende med det, er der ifølge Region Sydjyllands hjemmeside to lægepraksis i kommunen til salg. Manglen på praktiserende læger er med andre ord ved at blive synlig i Aabenraa. - De gule lamper er tændt, erkender Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for Aabenraa Kommunens social- og sundhedsudvalg. Han er for nylig også kommet med i regionens lægekoordinationsudvalg, som har til opgave at holde øje med, om alle områder er tilstrækkeligt forsynet med praktiserende læger.

Møde den 29. maj Den socialdemokratiske arbejdsgruppe i Løjt inviterer alle interesserede til et fyraftensmøde om muligheden for at få en ny læge til Løjt.Det foregår i fællessalen på Løjt Kirkeby Skole den 29. maj klokken 17.



Andrea Terp (S) fra regionsrådet og Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Aabenraa, deltager i mødet.