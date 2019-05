Aabenraa Kommune i flammer: Tre voldsomme brande på kort tid

- Der har været flere voldsomme brande end normalt, men det er tilfældigheder, at der har været tre så store brande i Aabenraa Kommune inden for så kort tid. Der er ikke noget mønster modsat ved naturbrande, der oftest opstår, fordi det er tørt, siger Lars Møldrup og tilføjer, at det ikke kun er Aabenraa Kommune, der er hærget af brande.

Vi har vist, at vi er i stand til at håndtere de opgaver, der kommer.

Syd- og Sønderjyllands Politi er stadig i gang med at efterforske den store industribrand i Tinglev. Undersøgelserne viser, at branden ser ud til at være startet i et træ tæt på bygningen, og politiet efterlyste derfor via Twitter sidst på eftermiddagen tirsdag vidner, der kan have set noget usædvanligt ved træet op til branden. På avisens spørgsmål om, hvorvidt er der mistanke om, at branden er påsat, svarer vagtchef Nikolaj Hølmkjær: - Det er det, vi er ved at undersøge. Det kan jo være alt muligt. Nogle, der har smidt et cigaretskod eller har grillet. Vi skal se, om vi kan udelukke noget, inden vi arbejder videre med det, og det er det, vi søger vidner til.

Ros til brandmændene

Den første store brand i Aabenraa Kommune, som beredskabet måtte ud til, var den 11. april, hvor der var gået ild i en villa på Vestermarken i Tinglev. Efter de tekniske undersøgelser vurderer politiet, at branden sandsynligvis er forårsaget ved et henkastet cigaretskod, som har antændt noget.

Mandag aften den 29. april og hele natten var det så en stor lagerbygning i et industrikvarter i Tinglev, der brød i brand og medførte store skader. Branden var så voldsom, at togdriften mellem Tinglev og Sønderborg for en periode blev indstillet.

Den seneste brand fandt sted mandag aften på Stolligvej tæt ved Aabenraa. Her gik der ild i en udlejningsejendom med fire lejemål. Branden kan ifølge politiet være opstået ved, at man har haft noget aske fra et pillefyr liggende i en trillebør ude ved en træterrasse, som er antændt.

De mange brande har trukket store veksler på beredskabet.

- Det har krævet meget mandskab, men brandmændene har tacklet opgaverne fornemt. Vi har vist, at vi er i stand til at håndtere de opgaver, der kommer, siger Lars Møldrup, der glæder sig over, at der ikke har været personskader ved nogen af brandene.