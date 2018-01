Aabenraa Kommune har styr på rotterne

Modsat andre kommuner oplever Aabenraa et stort fald i antallet at anmeldelser om rotter.

Aabenraa: Mens rotter ifølge eksperter er et stigende problem forskellige steder i Danmark, så har Aabenraa Kommune oplevet et voldsomt faldt i antallet af rotteanmeldelser. I 2016 modtog kommunen 2933 anmeldelser, og det faldt i 2017 til 2205.

Man har som borger pligt til at kontakte kommunen, hvis man mistanke om, at der er rotter i farvandet. Det kan enten ske ved at ringe til kommunen eller sende en anmeldelse online.

- Mange borgere vælger at ringe til os, og vi giver os god tid til at snakke med dem. Ofte viser det sig så, at det ikke er rotter, der er tale om, men derimod mus eller mår. Det kan være en del af forklaringen på, at antallet af anmeldelser er faldende, siger Lisbeth Møller Jensen, der er leder for Team Miljø i Aabenraa Kommune.

- Vi hører tit om stigende rotteproblemer i andre kommuner, men det er ikke tilfældet i Aabenraa Kommune, fortsætter hun.