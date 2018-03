Aabenraa Kommune forventer flere hjemløse

En ny handleplan skal være med til at forbedre forholdene for de hjemløse i Aabenraa Kommune.

Aabenraa: Ingen borgere i Aabenraa Kommune skal opleve ufrivilligt at stå uden bolig og uden mulighed for forsørgelse. Det er det ambitiøse mål i en ny handlingsplan for Aabenraa Kommune, som politikerne i social- og sundhedsudvalget netop har godkendt.

Det er en formodning om, at der i fremtiden vil komme flere hjemløse i kommunen, som er baggrunden for, at forvaltningen har udarbejdet en ny handlingsplan for hjemløse.

- Tidligere har jeg kunnet høre på alle vandrør, at hjemløse i provinsen drager mod de større byer, men nu er der sket det, at der er kommet mange østeuropæiske hjemløse i København, og efterspørgslen efter trappetrin er blevet ekstrem stor. Samtidig er miljøet blevet mere barskt, siger Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune.

- Derfor er tendensen nu, at de danske hjemløse søger tilbage til deres hjemkommuner. De skal være så hjerteligt velkomne, men det kan også blive en udfordring, og derfor har forvaltningen lavet en handleplan, som vi har nikket ja til, fortsætter han.