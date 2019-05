Aabenraa Kommune er parat: Et tredje datacenter kan være på vej

KASSØ: Et areal syd for Kassøvej bliver efter alt at dømme bebygget med områdets tredje datacenter. Den nye grund er på 15 hektar, og dermed bliver det et datacenter i miniformat i forhold til de planer, som Google og Apple har på arealerne nord for Kassøvej.

I første omgang har Aabenraa Kommune udarbejdet et forslag til lokalplan for det nye område. Forslaget sendes i offentlig høring sidst i denne måned.

Formanden for kommunens vækstudvalg, Philip Tietje (V), forklarer, at den nye lokalplan er resultatet af den datacenterstrategi, som kommunen vedtog i 2017.

Aabenraa har ikke i øjeblikket andre grunde at tilbyde, når det gælder størrelse og adgang til den overordnede strømforsyning.

Datacenterstrategien er en følge af, at både Google og Apple har erhvervet store arealer i Kassø med henblik på at opføre meget store datacentre. Med datacenterstrategien vil byrådet arbejde på at gøre Aabenraa Kommune til en højborg for fremtidens datacentre, og hvad der måtte være af afledte virksomheder.

Philip Tietje har ingen kommentarer til forlydender om, at der allerede er en konkret virksomhed, som er interesseret i det nye område i Kassø.