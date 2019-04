Aabenraa Kommune: 25 gåfællesskaber venter på seniorerne

Aabenraa: For tredje gang holder Aabenraa Kommune og Bevæg dig for livet senior en måned med ekstra fokus på gåture i fællesskaber. Forventningen er, at Aabenraa Kommunes borgere nu for alvor er klar til at troppe op og gå med.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

I maj er hele 25 forskellige gåfællesskaber fordelt over hele kommunen klar til at tage imod deltagere hver uge. Og som noget nyt kan man på kommunens hjemmeside finde platformen "Gåfællesskaber". Her kan man både via kort og tekst skabe det fulde overblik over, hvor og hvornår man kan gå med samt se kontaktoplysninger på de forskellige gåværter.

Ruterne varierer både i længde, terræn, tempo og geografisk placering. Fælles for alle gågrupperne er dog, at de brænder for at få flere med ud og få en god gåoplevelse.

Hvis man vil være gåvært eller har ønske om at få en eksisterende gruppe gjort synlig på platformen for Gåfællesskaber i Aabenraa Kommune, så kontakt den lokale projektleder Signe Bøgesvang.