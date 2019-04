Aabenraa: Klar med plan for udendørs loppemarkeder

Aabenraa: LoppeLet holder udendørs loppemarked fem gange i år.

Butikken med det særlige loppekoncept på Søstvej oplyser i en pressemeddelelse, at efter to velafviklede loppemarkeder sidste år har man valgt at afholde det den første lørdag i maj til september.

Der meldes allerede om mange tilmeldte til lørdag 4. maj, som er det første. Der grilles pølser, serveres kaffe, og der kan købes sodavand og bland-selv-slik. Der er også legetøj stillet frem, så børnene kan hygge sig, mens mor og far kigger alle boderne igennem.

Butikken er fyldt med standlejere, der har mange forskellige varer, oplyses det.

/Exp