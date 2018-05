Aabenraa Havekreds inviterer på tur

Aabenraa: Aabenraa Havekreds tager på tur til Gråsten tirsdag 15. maj.

Der er afgang fra Møllemærsk 24 klokken 18.30, og så går turen først til Grethe og Per Bangsgaards plantesamlerhave, der er på imponerende 1200 kvadratmeter. For 20 kroner kan man her komme ind og se deres store samling af trillium, haveorkideer og rhododendron.

Derefter går turen til Margrethesøen. Her sørger havekredsen for kage, men man skal selv sørge for at have kaffen med.

Alle er velkomne, og samkørsel kan eventuelt arrangeres. Kontakt havekredsen.

