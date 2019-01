Aabenraa: Søndag den 17. marts er det Skt. Patricks Day - altså den irske nationaldag - og det skal naturligvis markeres - også på Aabenraa Friskole, hvor man vil klæde festlokalet på skolen i grønt til en rigtig irsk aften. I samarbejde med Røde Kro og Bregenborg Band vil skolens støtteforening byde på en treretters menu med inspiration fra "Den grønne ø". Irsk stuvning vil naturligvis indgå i hovedretten. Musikken denne aften leveres af Bregenborg Band, som har stor erfaring med irsk musik.

Arrangørerne håber på at mange gerne vil fejre Skt. Patricks day og håber ligeledes, at publikum vil lege lidt med og møde op i grønt. Der vil være et begrænset antal billetter til dette arrangement. Billetter kan rekvireres på kortlink.dk/wnn5.

Til koncerten tager Ole Bregenborg og resten af bandet nogle af de mest kendte traditionelle irske sange med, som vil indgå i fællessang under spisningen, og inden bandet går på scenen for at levere deres fortolkninger af en stribe kendte og mindre kendte toner fra den irske folkemusiktradition.