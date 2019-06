Rødekro: Hvorfor ser rundkørslerne ved Rødekro stadig ufærdige ud?

Det undrer læser Hans Christian Barsøe, som igennem JydskeVestkystens nye platform Aaben By har spurgt:

- "Lang transportvej" gennem selve rundkørslerne ved 70B Aabenraa N er nu igennem flere år stadig ikke færdigetableret - hvorfor?

Han henviser konkret til, at rundkørslerne tilbage i 2016 blev lavet om for at gøre det nemmere for store og meget tunge lastbiler, der fylder både i længden og i bredden - eksempelvis vindmølletransporter - at komme igennem. I den forbindelse blev der lavet en midlertidig passage over rundkørslernes midterøer.

Det gjorde samtidig, at de to skulpturer i rundkørslerne, "Sammen bryder vi gennem" og "Vi løfter i flok", kom til at stå på en måde, kunstneren Hans Lembrecht Madsen nok ikke helt havde forestillet sig.