Aabenraa: Flere parkeringspladser: Tjek. Flottere fælles hovedindgang for Folkehjem og bibliotek. Tjek.

Så er der ekstra penge på vej til Genforeningsparken ved Folkehjem. I hvert fald har et enigt økonomiudvalg besluttet at anbefale byrådet at nikke ja til en ekstra anlægsbevilling på 4,62 millioner kroner. Et beløb, som er lig med A.P. Møllerfondens donation på 5,6 millioner fratrukket fondsmoms.

Dermed vil Genforeningsparken samlet komme til at koste 18,22 millioner kroner. Der var i forvejen sat 1,3 millioner kroner af de samlede 13,6 millioner kroner af til en ny fælles hovedindgang, der skal binde Aabenraa Bibliotek og Folkehjem sammen, men nu bliver der råd til en løsning, hvor der åbnes op mod biblioteket og Folkehjem bliver et fælles ankomstrum.

- Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det betyder, at vi har to institutioner liggende ved siden af hinanden, som kan få rigtig meget glæde af ud af en synergieffekt. For borgerne bliver det også et godt kulturfællesskab, siger borgmester Thomas Andresen (V), som også forestiller sig, at det kan give Folkehjem et økonomisk løft.

- Det er et skridt til at fremtidssikre Folkehjem, mener borgmesteren, der også er formand for Folkehjem.