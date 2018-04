Æv: Klub lukker efter 92 år

- Indtil for fem år siden stod der i det danske reglement, at man skulle tage hensyn til de tyske terminer. Det blev ændret til kan. Og så kan de gøre, hvad de vil, siger Svend Erik Kramer.

- Vi har 35 medlemmer, og af dem bor to tredjedele syd for grænsen. Det er et problem. Vi spiller i divisionen om søndagen i Danmark, og i Tyskland spiller alle rækker, om det er høje eller lave, også om søndagen. Når der er sammenfald, ved spillerne ikke, hvor de skal spille, fordi de spiller begge steder, forklarer Svend Erik Kramer, der er kasserer i Bov Skakklub.

Padborg: Bov Skakklub har eksisteret i 92 år, men om lidt er det formentlig slut. Selvom klubben har været blandt landets bedste - og så sent som i dette forår har spillet i skakligaen - har bestyrelsen besluttet at lukke klubben senest, når denne sæson slutter. Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling den 13. august.

Union vil behandle alle ens

Bov Skakklub har skrevet til Dansk Skak Union om klubbens kvaler, men ikke fået svar. Til Svend Erik Kramers store forundring.

- Det er simpelthen en skandale, slår han fast.

Det er et flere år gammelt problem, som undervejs har kostet medlemmer for Bov Skakklub, men nu er nok nok. De nuværende tilstande holder ikke for en klub med danske, sydslesvigske og tyske medlemmer.

- Jeg troede, vi var forbi den tid, hvor vi ikke kunne samarbejde, konstaterer Svend Erik Kramer.

For Dansk Skak Unions formand, Poul Jacobsen, handler det imidlertid ikke om manglende samarbejde, men om at alle klubber skal behandles ens, fordi man som skakspiller kan spille i flere lande samtidig.

- Der er mange, der spiller skak i Sverige, Norge og en vis udstrækning Island og Færøerne. Man kunne vende det om og sige, at hvis vi skulle lave sådan en form for hensyntagen til, hvornår vores nabolande spiller og så ikke selv spille i de samme weekender, ville vi være i den situation, at vi ikke kunne spille selv, hvis vi skulle behandle alle ens, siger Poul Jacobsen, der bekræfter, at Bov IF's henvendelse har været behandlet i unionens hovedbestyrelse.

Formanden ønsker ikke at fortælle, hvorfor unionen ikke har svaret på Bov Skakklubs henvendelse.