Ældreboliger: Tre millioner kroner i husleje for ingenting

Det er dyrt at have anvisningsret til almene ældreboliger. Aabenraa Kommune har i 2018 brugt over tre millioner kroner på tomgangshusleje. Arkivfoto: Bjarke Bo Olsen / Ritzau Scanpix

Det er dyrt for Aabenraa Kommune, at man har anvisningsret til 360 almene ældreboliger. På tre år har man brugt over otte millioner kroner på husleje for ledige boliger.

Aabenraa: 2.750.000 kroner. Så meget har Aabenraa Kommune i gennemsnit brugt på husleje til ledige almene ældreboliger de seneste tre år. Det skal der gøres op med, og derfor har kommunen opsagt flere aftaler med boligforeninger, hvor man har anvisningsret. Det gælder især uden for Aabenraa by, hvor flest boliger står tomme. I sommer opsagde man en samarbejdsaftale om en række boliger på Karpedam, i Callesensgade og i Persillegade i Aabenraa, og senest har man fra nytår opsagt en aftale om 25 boliger i Felsted, Bovrup og Kliplev i den tidligere Lundtoft Kommune. - Det er udtryk for, at over halvdelen af boligerne dér står tomme, fortæller Bjarne Ipsen, der er visitations- og myndighedschef i Aabenraa Kommune, om tilbagetoget i den tidligere Lundtoft Kommune. Forvaltningen peger især på boliger på Engløkke og Åbovej i Bylderup-Bov, på Kobbermøllevej i Kollund og på Grønnevej i Tinglev som de kommende store udfordringer. I 2018 tegnede man sig her alene for 1,1 millioner kroner i tomgangshusleje. I Bylderup-Bov og Kollund har man dog brugt 25 boliger til flygtninge, som nu er flyttet ud. Det har tegnet sig for en stor del af stigningen fra 2017 til 2018.

Slut med tomgang Pr. 1. juli 2018 blev en aftale med Salus Boligadministration, der varetager administrationen af Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening, om boliger på Karpedam, i Callesensgade og Persillegade opsagt. I alt 20 boliger.

Pr. 1. januar i år har man opsagt en aftale med BoligSyd/Dalbo, der varetager administrationen af DSI Ældreboligerne i Lundtoft Kommune, om boliger på Kirkevej i Felsted (9 stk.) og Nørrekær i Bovrup (10 stk.), samtidig med at en afdeling, Præstestien i Kliplev (6 stk.), forsøges helt nedlagt, da boligerne her er opført efter en anden ordning. Der arbejdes på også at nedlægge afdelingerne i Felsted og Bovrup.

Aabenraa Kommune er forpligtet til at betale tomgangshusleje for de knap 950 almene boliger, som man har anvisningsret til. Af dem er 360 almene ældreboliger.

I 2018 brugte man 3,04 millioner kroner til tomgangshusleje. I 2017 var beløbet 2,77 millioner kroner og i 2016 2,44 millioner kroner.

Fra land til by Der er tale om, at der i højere grad er søgning til de almene ældreboliger i selve Aabenraa by. - Almene ældreboliger er opstået i en tid, hvor den almene boligstand ikke var så god, og hvor det gjaldt om at opføre nogle boliger, man kunne betale for. Nu er den generelle boligstand i Aabenraa på et højere niveau, så man har ikke samme behov for at skabe specielle boliger. Det giver en anden efterspørgsel, siger Bjarne Ipsen. - Hvis man ser på de boliger, der er opført på den tidligere Cimbria-grund, er de for cirka 80 procents vedkommende beboet af samme målgruppe, som ældreboligerne har. Vi ser tydeligt en tendens til, at folk gerne vil flytte ind til Aabenraa by, når de flytter, forklarer han. En række beskyttede boliger på Okslundvej i Padborg er tæt på solgt, men der afventes en lokalplansændring. Når den er på plads, vil man her kunne spare 200.000 kroner årligt i tomgangshusleje.

Direktør: Andre beboere må betale Det er Salus Boligadministration, der varetager administrationen af de boliger, kommunen tidligere har haft anvisningsret til hos Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening i Aabenraa by. - Det er det, vi kalder tomgangstab, og det kommer til at koste vores beboere penge i den sidste ende, hvis vi ikke kan leje boligerne ud igen. Udfordringen er nok lige pt., at der er rigeligt med boliger i Aabenraa, siger Jimmy Povlsen, der er administrerende direktør hos Salus. - Der er tomme boliger i Aabenraa i forvejen, og det er klart, at det ikke bliver nemmere for os, når man så "sniger" sig ud af en forpligtelse, uddyber han og tilføjer, man er i gang med at finde penge til en istandsættelse af de lejemål, kommunen har opsagt en aftale om. - Umiddelbart er jeg ærgerlig, når det koster vores beboere penge, men hvis jeg var skatteborger i Aabenraa Kommune, kunne jeg da godt forstå, man prøver at komme ud af aftalen, hvis man rent faktisk ikke har borgere til boligerne, siger Jimmy Povlsen. De fleste boliger i Aabenraa Kommune er opført som almene ældreboliger med statsstøtte, og det betyder, at der er bindinger, hvis man vil ændre anvendelsen.