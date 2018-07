Ældre tider: Tonen var hård i rutebilstationens køkken

Jeg ved det, for jeg sad ofte i den lille mellemgang fra gaden og ind til køkkenet og spiste varm mad efter skoletid. Begge mine forældre var udearbejdende, så jeg blev hentet af en af pigerne (kaldet "Fritzie) på cykel, og hvor jeg så sad på "æ pakbærer".

Nå! Men tilbage til køkkenet, hvor min mor var den altdominerende "sjæf". Tonen dengang var nok lidt rå, og min mors tålmodighed nok ikke den største, så hvis medarbejderne for eksempel glemte at få rødbederne med ud, var h...... løs. Der blev virkelig snakket (råbt) med stor bogstaver.

Fru Mary Hübner var ejeren dengang på Eliselund samt forpagter af rutebilstationens restaurant. Mary Hübner havde - så vidt jeg husker - ingen børn selv, og jeg nød glæden ved at blive forkælet ved juletid og fødselsdag med flotte gaver.

Sammenligningen med badehotellets køkken og min erindring kommer her: Min moder var i mange år ansat i køkkenet på den gamle rutebilstation - samt lejlighedsvis også på Eliselund.

Aabenraa: Når jeg tænker på tv-serien "Badehotellet" og på pigerne i køkkenet dengang i "de gode gamle dage", kommer jeg til at tænke på min egen barndom i 1950'erne.

Facebook-gruppen "Aabenraa i gamle dage" har over 7000 medlemmer. Den ene af gruppens to bagmænd, Niels Christian Nielsen, deler i løbet af de kommende uger stort og småt fra gruppen med JydskeVestkysten og jv.dk's læsere.

Det var solid mormor-mad

Nogle dage, hvor skoledagen var lang, kom Fritzie så hjem til Rugkobbel, hvor jeg boede, med den varme mad, medbragt i transportspande i tre dele - forret, hovedret og ættermad.

Rutebilstationens køkken lavede det, vi nok i dag kalder for "mormor-mad" - et solidt måltid med rigtig sovs og kartofler, og som jeg stadig kan se for mig blive tilberedt i det store, røgfulde køkken på det store komfur nede på den gamle rutebilstation.

Den mad, der ikke blev spist eller lavet om til biksemad, blev hældt i nogle tønder med låg, og jeg mindes, at en chauffør fra Tønder, som hed Peter Tramm afhentede disse og fodrede sine svin derhjemme i stalden med den gode tiloversblevne mad.

Den gamle rutebilstation (den gamle Kleinbahnstation) blev revet ned i 1963.