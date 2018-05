Ældre tager på efterskole for en dag

Aabenraa: Nogle af Ældre Sagens medlemmer mødes et par gange om året med eleverne på Aabæk Efterskole. Nu er der mulighed for at være med torsdag 7. juni kl. 10.30-13.30 på adressen Jørgensgård Skovvej 101, Aabenraa, hvor deltagerne tager afsked med de elever fra idrætslinjen, der afslutter deres ophold. Der vil også være mulighed for rundvisning på skolen og for at se skolens nye tilbygning "Skibet".

Der bliver også mulighed for at deltage i to lektioner på en af de otte linjer: Idrætslinjen - Køkkenlinjen - Jagt & Fiskeri - Jordbrug - Hestelinjen - Musik & drama - Værkstedslinjen eller Designlinjen.

Der vil være fællesspisning sammen med alle elever og ansatte, og der er mulighed for at give en hjælpende hånd.

Det er gratis at deltage, og man kan tilmelde sig til Karin Klindt Thygesen på tlf. 5153 4503.