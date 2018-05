Ældre over 80 bliver dyrere at sende på sygehuset

Det kommer formentlig til at koste Aabenraa Kommune ti millioner kroner ekstra at sende kommunens ældste på sygehuset i 2018.

Aabenraa: Hver gang en borger i Aabenraa Kommune bliver behandlet på et sygehus, er kommunen med til at finansiere behandlingen med 20 procent af udgiften - det er ikke nyt - men det er nyt, at regionen nu har hævet taksten for borgere over 80 år.

- Man vil gerne se, hvad kommunerne kan bidrage med, når det gælder forebyggelse af indlæggelser. Man har så valgt at lave et økonomisk incitament for en bestemt gruppe ved at tredoble taksten, fortæller Jacob Kyndal, direktør for Social & Sundhed i Aabenraa Kommune.

Det var et emne, medlemmerne af social- og sundhedsudvalget blev præsenteret for på onsdagens udvalgsmøde, hvor de også fik at vide, at Social & Sundhed vurderer, at der skal findes ti millioner kroner ekstra til den konto i 2018.