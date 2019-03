Ældre fik kaffen galt i halsen: Mand onanerede foran plejehjem

Beboerne på et plejehjem i Tinglev fik sig tirsdag en overraskelse, da en mand pludselig begyndte at onanere foran nogle vinduer.

Tinglev: En mand valgte tirsdag eftermiddag plejehjemmet på Grønnevej i Tinglev til at få sine lyster styret.

Klokken 14.00 opdagede ansatte og beboere på plejehjemmet, at der pludselig stod en mand uden for og blottede sig og begyndte at onanere.

- Det kan han åbenbart godt lide at gøre foran ældre, konstaterer vagthavende på Områdestation Syd i Sønderborg.

Personalet valgte at tage sagen i egen hånd og løb efter manden, men de fangede ham ikke.

Manden beskrives som værende mellem 170 og 175 centimeter høj, han var iført en hvid jakke med hætte eller en hvid hættetrøje og mørke bukser samt hvide sko. Politiet har ingen bud på, hvor gammel manden er, men ordensvagten ville gerne i kontakt med personer, der eventuelt skulle have kendskab til sagen.