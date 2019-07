Om ganske kort tid er det muligt at kombinere turen til Pandekagehuset i Genner med et slag minigolf.

- Vi har længe tænkt på, at det kunne være fedt med en minigolfbane, siger Poul Eriksen.

For Tine og Poul Eriksen er det en gammel drøm, der nu går i opfyldelse.

Det er umuligt at undgå at få øje på minigolfbanen, hvis man kører ad landevejen mellem Aabenraa og Haderslev, for den nye minigolfbane ligger lige ud til Haderslevvej og får Pandekagehuset som nabo. Den har taget omkring seks uger at etablere den, og det bliver en 12-hullers bane med mulighed for udvidelse.

- Vi åbner i uge 29. Banen er sådan set færdig, men vi mangler stadig noget beplantning samt at få sat et hegn op, siger Poul Eriksen.

Sidste skud på stammen er en minigolfbane, og den er snart klar til at blive taget i brug.

Genner: Der skal hele tiden ske noget nyt for ægteparret Tine og Poul Eriksen. De har ikke nok i at drive Pandekagehuset, en mindre campingplads og HighPark Sønderjylland, der byder på fire trætopbaner af forskellig sværhedsgrad.

Vi har længe tænkt på, at det kunne være fedt med en minigolfbane.

En god kombination

Ægteparret fra Genner er naturligvis spændt på, hvordan der bliver taget imod en minigolfbane, men indtil videre har de fået mange positive kommentarer med på vejen fra folk, der enten har besøgt Pandekagehuset eller været en tur i klatreparken og ikke har kunnet undgå at se, at der var ved at blive etableret en minigolfbane.

- Minigolf er noget for alle aldre, og det er Pandekagehuset også. Og dem, der ikke har lyst til at klatre i HighPark, kan fremover tage et spil minigolf, siger Tine Eriksen.

Den nye minigolfbane er på mange måder ret speciel. Det skyldes ikke kun beliggenheden tæt ved landevejen, men også den måde, den er lavet på.

- Vi har gjort brug af omkring 60 tons natursten, siger Tine Eriksen.

Når minigolfbanen åbner om små to uger, bliver det ikke med pomp og pragt og officielle taler. Det kommer senere.

- Vi venter med at lave en decideret event til august, når de lokale er kommet hjem fra ferie, siger Poul Eriksen, der i øvrigt sammen med sin kone kan se tilbage på en god start på sæsonen.

- Sæsonen er startet godt op, og vejret har også været med os indtil videre. Det gælder både for Pandekagehuset og HighPark Sønderjylland, siger han.