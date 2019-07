Ægtepar forvandlede ruin til palæ: Nu sælger de det med blødende hjerter

Efter at have knoklet i 14 år med at renovere den gamle landsbyskole i Varnæs, har Susanna og Morten Skakke sat den til salg. Det har ikke været nogen nem beslutning, og ægteparret er stadig i tvivl, om de er klar til at sælge.

- Men nu har vi boet der i 14 år, og for os repræsenterer huset et stort stykke arbejde. Så måske trænger vi til at holde lidt fri nu. Men jeg må indrømme, at vi stadig er i tvivl om, hvorvidt vi skal sælge det, så det er med blødende hjerte, siger Morten Skakke.

Morten Skakke lægger ikke skjul på, at det har været en vanskelig beslutning at sætte huset til salg.

Det er nu heller ikke et helt almindeligt hus, der venter på en ny ejer. I 2005 købte ægteparret den gamle landsbyskole i Varnæs som en decideret ruin, hvor der voksede rosenbuske i stuen, der var grafitti på væggene, alt var smadret inde i bygningen, og udenfor lignede det et vildnis. Et spøgelseshus, som dengang var en skændsel for sine omgivelser.

Det er hjerteblod

Huset på Blåkrogvej 2 er sat til salg for små syv millioner kroner. De bud, der kommer ind, bliver fuldstændig afgørende for, om boligen nu også skal have nye ejere.

- Vi venter og ser, hvad der kommer ind. Vi vil ikke sælge det, hvis vi ikke føler, det har været umagen værd. Så vil vi hellere blive boende. Vi elsker det hus, og det er hjerteblod, siger Morten Skakke.

Tilbage i 2008 fik ægteparret en pris fra Varnæs Birk Borgerforening for at have reddet den kulturhistoriske bygning fra forfald og gjort en indsats for at bevare den originale arkitektur. De var meget stolte over, at andre nu også kunne se idéen med det omfattende projekt.

- Det er en kæmpe sejr, når andre også kan se det. Vi troede på det fra starten af og har aldrig selv tvivlet på, at det kunne lade sig gøre. Det var der ikke mange andre, der gjorde. Derfor er vi meget glade for den anerkendelse, sagde Morten Skakke dengang Samtidig roste han folk i lokalsamfundet for at vise deres opbakning. - Det er jo de mennesker, der har gået og været kede af, at skolen forfaldt. De viser, at de sætter pris på resultater. Det ser man ikke mange steder, sagde han.

