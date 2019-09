Årsag ukendt: Kraftig brand ramte nedlagt kraftværk

Jan Bek Jensen fra Aabenraa var også på pletten. Han havde ret i sin teori om, at der var gået ild i noget tagpap, og at det havde bredt sig til noget jernaffald.

Der gik ild i bunken med tagpap midt på formiddagen Flere tog ud for at se og tage billeder af branden på behørig afstand.

Aabenraa: Enstedværket i Aabenraa er lige nu i fuld gang med at blive nedrevet, og derfor er det lidt skæbnens ironi, at der mandag formiddag gik ild i en stor skotbunke med affald fra nedbrydningen af værket.

Hurtigt under kontrol

I løbet af dagen var Syd- og Sønderjyllands Politi flittige med at komme med informationer om brandens udvikling via Twitter, og allerede efter få timer kunne politiet konstatere, at branden på Enstedværket var under kontrol.

Branden udviklede dog kraftig røg, og på et tidspunkt gjorde politiet beboerne i området opmærksomme på, at hvis røgen slog ned, skulle de gå indenfor og lukke døre og vinduer.

Branden betød også masser af arbejde til Brand & Redning Sønderjylland, og der var redningsmandskab fra både Aabenraa, Rødekro og Løjt Kirkeby til at bekæmpe flammerne samt stå for efterslukningen.

- Vi tilkaldte også assistance fra Beredskabsstyrelsen, siger Torben Gross fra Brand & Redning Sønderjylland.

Der kom ingen mennesker til skade under branden, men efterslukningsarbejdet varede det meste af eftermiddagen.