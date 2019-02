HLT Service blev ved Aabenraa Erhvervsforenings generalforsamling kåret til årets virksomhed. Ikke nødvendigvis for de sorte tal på bundlinjen - mere for det menneskelige og sociale engagement.

- Det er nu tredje gang, vi uddeler en pris for årets virksomhed i Aabenraa Kommune, og derfor tillader vi os at kalde det en tradition. Prisen uddeler vi for at give vores anerkendelse til en virksomhed, som vi mener særligt bidrager til vores kommune, lød det fra Mads Klausen, Sønderjyllands Revision, der som medlem af erhvervsforeningens bestyrelse stod for uddelingen af prisen.

Social ansvarlighed

Erhvervsforeningen hæfter sig i sin begrundelse for at vælge HLT service, at virksomheden udviser social ansvarlighed, bl. a. gennem et rigtig godt samarbejde med JobCenteret.

- Virksomheden ansætter kontinuerligt personer, som har svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet igen, hvad enten det er unge mennesker, der har det svært, seniorer, som ikke kan arbejde 37 om ugen længere - eller udlændinge, som bare har svært ved at finde arbejde, forklarede Mads Klausen, der havde bidt mærke i særlig én skæbne: en ung mand, der blev ansat gennem JobCenteret, senere uddannet som voksenlærling med topkarakterer og har senest opsagt sit arbejde for at blive selvstændig.

Virksomheden har noget af det mest moderne udstyr indenfor branchen. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø holder en høj standard, hvilket blandt andet har bevirket at ganske få medarbejdere er stoppet ved virksomheden i de 15 år.

Også uden for arbejdstiden er HLT service med til at gøre en forskel ved at være aktiv i lokalsamfundet, påpegede Mads Klausen:

Blandt andet sendte virksomheden to hjælpebiler med de 16 ledige Unge på Toppen, som cyklede til Frankrig for to år siden, ligesom både Cykelnerven og Team Rynkeby støttes med forskellige sponsorater.