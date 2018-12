Årets ildsjæl blev kåret

Varnæs-Bovrup: Traditionen tro blev årets ildsjæl kåret ved et julearrangement i Varnæs-Bovrup IF.

I år gik prisen til Tine Holst Aagaard Holm. Ved siden af den frivillige tjans som formand for VBIF - hvor hun træner flere hold - er hun aktiv i skolen igennem forældrerådet, og hun hjælper til under byfesten. Hun beskrives blandt andet som positiv, energisk og altid velforberedt. Hun har det bedst med at have kontrol, hun lader sig ikke begrænse, og så er hun kendt af de fleste børn og unge i området.

En enkelt indstiller skriver om årets ildsjæl: - Vedkommende har en evne til at gøre, at man selv får lyst til at give en hånd med.

Alt det er et stort aktivt for området, bemærker formanden i Varnæs-Bovrup IF, Karsten Schmidt.