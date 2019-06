For et år siden blev Tove Rasmussen til egen enorme overraskelse kåret som årets ildsjæl i Aabenraa Kommune. Nu skal hendes afløser findes, og du kan være med.

Det var i begyndelsen af juli for snart et år siden. Nu skal Tove Rasmussens afløser findes, en ny årets ildsjæl i Aabenraa Kommune skal kåres, og vi har derfor talt med den snart 91-årige frivillige ved Jacob Michelsens Gård om kåringen for et år siden og ikke mindst det, der fulgte.

Hvert år kårer JydskeVestkysten/Aabenraa Ugeavis i samarbejde med Aabenraa Kommune årets ildsjæl.En ildsjæl er først og fremmest engageret i det, han eller hun laver, vedkommende er ikke lønnet og altså ikke professionel.Ildsjæle findes overalt: I idrætsforeninger, teaterforeninger, spejderklubber, grundejerforeninger og i mange, mange andre sammenhænge.Du kan være med til at finde årets ildsjæl i Aabenraa Kommune ved at gøre følgende:Sende en mail til JydskeVestkysten/Aabenraa Ugeavis på denne adresse: redaktion.aabenraa@jv.dk eller red.aabenraa@ugeavisen.dk Vi skal have din begrundede indstilling senest onsdag 26. juni kl. 15.00.

Ægte glæde. Tove Rasmussen forsøgte nærmest at omfavne alle dem, der var mødt op for at hylde den intetanende ildsjæl. Arkivfoto: Claus Thorsted

Familien var samlet

Det var dog ikke ord, Tove Rasmussen flød over med. Til gengæld ægte glæde og begejstring over prisen - overvældet, som hun var. Hun havde heller ikke set, at meget af hendes familie faktisk var kommet til byen. Til Aabenraa fra Trige ved Aarhus, Holstebro og Holte på Sjælland for at hylde deres mor, bedstemor og oldemor.

Pludselig dukkede de op, da alt naturligvis var arrangeret. Efter overrækkelsen tog Tove med familien, der blandt andet tæller ti oldebørn, til sejlklubben for at spise æggekage, for derhjemme var hun af gode grunde ikke klar til at tage imod så mange gæster. Faktisk var hun i gang med at lave marmelade i køkkenet, gryderne stod fremme - hun skulle jo bare være væk et par timer.

Tove Rasmussen er så heldig, at hun ser sin familie tit. Og dengang - for et år siden - skete det igen bare få uger efter prisoverrækkelsen. Her fyldte hun nemlig 90 år, og så var der fest på Sundeved Efterskole, som er hele årsagen til, at vestjyden Tove havnede i Sønderjylland.