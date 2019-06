Årets ildsjæl 2016: Tove bliver stadig genkendt

Selv om det er tre år siden, at Tove Laursen fik prisen som årets ildsjæl i Aabenraa Kommune, bliver hun fortsat genkendt. Måske fordi hun nu er en ildsjæl, der får andre til at gå.

Øster Løgum: Ildsjæle bliver ved hele livet, trækker andre med og får dem til at synes, at det er sjovt at dele frugt ud til bjergmaraton.

Nogenlunde sådan lyder definitionen på en ildsjæl fra en af dem, der må vide, hvad hun taler om: Tove Laursen.

Kåret som den bedste eller i hvert fald mest ihærdige af slagsen i Aabenraa Kommune tilbage i 2016, fordi det var lykkedes hende at genstarte DGI Aabenraa-egnen. Selv om hun siden er stoppet som formand for netop den gymnastikforening, er hun fortsat med at skabe noget for andre. I dag blot noget helt andet.

Nu får hun andre til at gå. Og gerne meget langt. De seneste uger har hun lokket i alt omkring 120 til at være med til det, hun har kaldt for gåmaraton. Fire ture fordelt på fire aftener. Deltagerne bliver torsdag aften sendt ud på den sidste del - altså mere end 10,5 km. Det tager op til et par timer.