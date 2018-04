Årets første varme solskinsdag

Sol: Det render ned ad fingrene, og det er svært at undgå at få en klat på bukserne. I hvert fald hvis man ikke er hurtig nok. Sådan var det sikkert for mange solhungrende danskere, der torsdag nød varmen med en is, der næsten uundgåeligt ville smelte hurtigt.

Selvom mange af de besøgende i Genforeningshaven i Aabenraa ikke var klædt på til de mere end 20 graders varme, som den orange ildkugle sørgede for fra en skyfri himmel, afholdt det dem ikke fra at nyde det gode vejr. Og med måske lidt for meget tøj på kan en kold drik gøre meget - og det jo er med at nyde varmen, så længe den er her.

Det var langt fra kun aabenraaerne, der kunne bruge torsdagen på at suge solens stråler til sig. Den fornøjelse havde langt de fleste syd- og sønderjyder. Blandt højdespringerne på varmebarometeret var Tønder og Ribe, der kom op i nærheden af de 25 grader.

Her skulle man skynde sig endnu mere, hvis klatterne af is på tøjet skulle undgås.