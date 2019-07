Årets Mandehørm bliver ikke for tøsedrenge: Nye bagmænd skruer op for udfordringerne

Siden 2010 har den samme gruppe stået for at arrangere det populære mandeløb Xtreme Mandehørm. Sidste år sagde de farvel, og frygten var, at det også var et farvel til løbet. En gruppe nye kræfter har slået sig sammen og er i fuld gang med at arrangere løbet, og de lover, at deltagerne i år kommer til at yde mere på den 12 kilometer lange rute.

Han har sammen med konen Laila allieret sig med Rasmus Gansler, som var én af dem, der meldte sig på banen, da det sidste år blev kendt, at Mandehørm manglede nye kræfter for at overleve.

Men forskellige kræfter i Aabenraa ville ikke opgive løbet, og de slog sig sammen og er nu i gang med at arrangere et nyt Xtreme Mandehørm, som finder sted den 5. oktober.

Aabenraa: Alle troede, det var et farvel til det populære mandeløb Xtreme Mandehørm, da løbsgruppen gennem alle otte år sidste år valgte at stoppe samtidigt.

Flytter festen

De har siden arbejdet på at finde samarbejdspartnere, som kan løfte det store arbejde med at arrangere både løb og fest for de 900 mænd den 5. oktober.

Det er nu lykkedes, og derfor kan deltagerne se frem til en hårdere rute denne gang end de foregående år. Arbejdet med at lave ruten er uddelegeret til Hjordkær Idrætsforening, og herfra meldes om flere forhindringer undervejs.

- Ruten bliver den samme, men der bliver nye udfordringer. På Ringriderpladsen kommer der også nye svære forhindringer, for de var for nemme. Det skal være mere besværligt, og deltagerne skal yde mere i år, lover Peter Sølvhøj.

Aftenfesten var de nye arrangører tæt på at droppe, men den er det også lykkedes at finde samarbejdspartnere til.

- Vi flytter festen til Sønderjyllandshallen, som kører den sammen med Hotel Røde-Kro. Dermed kommer festen også tættere på damerne, som fester på Gazzværket, efter de har løbet "En duft af kvinde" samme dag. Vi håber, at vi kan være med til at lave en stor fest for alle, som kan minde om den 25. december, hvor både lillemor og lillefar er i byen. Her er det bare med et sundt tiltag først, siger Rasmus Gansler.

Succeskriteriet for de nye arrangører er, at løbet bliver udsolgt ligesom de foregående år. 370 pladser er allerede solgt, men styregruppen er bange for, at folk tror, at løbet er dødt.

- Jeg tror, der er mange, der ikke ved, at Xtreme Mandehørm kommer igen i år. De har kun hørt, at 2018 var sidste gang, og vi er bange for, at de ikke ved, at vi har overtaget det og kører det videre. Vi er lige nu i gang med at sende mails ud til alle, der deltog sidste år, og det har allerede givet 100 tilmeldinger, fortæller Rasmus Gansler og Peter Sølvhøj.