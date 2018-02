Årets Landsby er klar til at fejre sig selv

Felsted: Så er det officielt. Det bliver Felsted, som kan smykke sig med titlen som Årets Landsby i Aabenraa Kommune 2018, og det bliver fejret på onsdag.

- Vi fik det at vide i midten af januar, og på onsdag kommer der to politikere og overrækker den synlige pris, siger Hans Jørgen Nissen, der er formand for Felstedegnens Borgerforening.

Det er Aabenraa Kommunes Landsbyråd, der har peget på Felsted som Årets Landsby i Aabenraa Kommune 2018, og det er et valg, som formanden for vækstudvalget for land og by i Aabenraa Kommune bifalder.

- Byen og borgerne har vist et enormt initiativ gennem flere år, så titlen er helt fortjent, siger Philip Tietje (V).

For formanden for Felstedegnens Borgerforening er der ingen tvivl om, hvem der har æren for, at Felsted har fået den eftertragtede titel.

- Det er borgerne og alle de frivillige, der er skyld i, at vi er blevet udnævnt til Årets Landsby, siger Hans Jørgen Nissen, der betragter udnævnelsen som et skulderklap.

- Og så viser det, at Felsted er en aktiv by, siger han.