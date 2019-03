Årets Landsby: Glædelig nyhed til Nr. Hostrup-borgere

Nr. Hostrup: Indvielsen af Nr. Hostrup Hus blev ekstra festlig, da formanden for vækstudvalget for land og by, Philip Tietje (V), fredag eftermiddag kunne meddele borgerne, at Nr. Hostrup er udnævnt til Årets Landsby i Aabenraa Kommune.

Med den ærefulde titel følger en check på 10.000 kroner.

Afsløringen kom i forbindelse med indvielsen af Nr. Hostrup Hus, og det er blandt andet fællesskabet og opbakningen bag det nye multiaktivitetshus, der har fået kommunen til at vælge Nr. Hostrup som årets landsby.

- De cirka 450 borgere i lokalsamfundet er gode til at bakke op om lokale aktiviteter, og det er med til at skabe et attraktivt lokalsamfund, lyder det blandt andet i kommunens begrundelse for at vælge Nr. Hostrup.

Med udnævnelsen er der ekstra meget at fejre, når Nr. Hostrup fredag aften holder indvielsesfest i Nr. Hostrup Hus. Her skal bandet "Peter og de andre kopier" spille Gasolin- og Kim Larsen-numre for borgerne i Årets Landsby.

Siden 2008 har Aabenraa Kommune hvert år præmieret en af kommunens mange landsbyer.

I fjor tilfaldt denne ære Felsted, og året før var det Rens.