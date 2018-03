Et stort lokalt engagement og et rigt foreningsliv har gjort Felsted fortjent til Årets Landsby i Aabenraa Kommune. Felsted er simpelthen bare et dejligt sted at være, lyder det fra formand for Vækstudvalget for Land og By, Philip Tietje.

- I er valgt til årets landsby, fordi I gennem mange år har vist, at I vil udvikle og styrke Felsted. I har udvist et kæmpe engagement, og med et rigt foreningsliv har I vist, hvordan en landsby skal drives og vokse, sagde han om baggrunden for Felsted som årets prismodtager.

Sådan lyder det fra formand for Vækstudvalget for Land og By, Philip Tietje (V), som på Felsted Borgerforenings nylige generalforsamling i medborgerhuset Damms Gård officielt overrakte prisen til byens borgere.

Hvis man skulle lave lidt ordleg, kunne Felsted også kaldes "feel good sted" - eller et "fælles sted". Uanset hvad, så er det et godt sted at være.

Emmer af liv

Det er Aabenraa Kommunes Landsbyråd, som har peget på den som Årets Landsby, og det er et valg, udvalgsformanden bakker op om. Han roser særligt borgerne for nogle meget gennemarbejdede udviklingsplaner, der har dannet baggrund for byfornyelse i Felsted, senest udbygningen af førstesalen i Damms Gård. Medborgerhuset rummer blandt andet et bibliotek, køkkenfaciliteter, rejsestald, diverse mødelokaler og multirum.

- Det glæder mig at konstatere, at huset her bliver brugt på tværs af forskellige foreninger og generationer. Biblioteket sørger for, at I har adgang til viden og kultur, og det er utrolig godt for en by som jeres. Man kan ikke undgå at løbe ind i et fællesskab her, og jeg håber, at det også vil danne ramme om en aktiv by i fremtiden, lød det fra Philip Tietje.

Men hvad kendetegner egentlig Felsted, spurgte og svarede så selv på spørgsmålet.

- Uanset om det er jeres fine lille bibliotek, jeres købmand eller torvet udenfor, emmer der af liv i byen. Her hersker et stort engagement og en lyst til at gøre en forskel. Hvis man skulle lave lidt ordleg, kunne Felsted også kaldes "feel good sted" - eller et "fælles sted". Uanset hvad, så er det et godt sted at være, sagde Philip Tietje.

Med prisen følger en check på 10.000 kr.