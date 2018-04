Rødekro: Dansk Isolering i Rødekro har for tredje år i træk vundet smileyordningen "Anmeld Håndværkers" pris som Årets Isolatør.

- Jeg er beæret og utroligt stolt over mine medarbejdere. Det er deres dedikerede holdindsats, der har gjort det muligt for Dansk Isolering at vinde Årets Isolatør for tredje år i træk. Samtidig er jeg ydmyg over for den tillidserklæring, som vores kunder bliver ved med at give os, siger indehaver af Dansk Isolering, Martin Brink.

Det er først og fremmest kundernes oplevelser og vurderinger på Anmeld Håndværker, der ligger til grund for kåringen, og det betyder meget for Martin Brink.

- Det forpligter og motiverer os på den gode måde. Det gør os bedre, fordi vi hele tiden bliver nødt til at være 110 procent på over for kunderne, hvis vi skal blive ved med at gøre os fortjent til deres tillid, siger han.

Dansk Isolering ApS har en elitesmiley på Anmeld Håndværker med en samlet score på 4,8 point baseret på 326 anmeldelser. Skalaen går fra 0 til 5.

Dansk Isolering ApS blev startet i 2008, og i 2014 kom virksomheden på Børsens Gazelleliste.