Aabenraa/Nr. Hostrup: En af de sjove traditioner ved uddelingen af prisen som Årets Ildsjæl i Aabenraa Kommune er, at prismodtagerne intet må vide, før de bliver kaldt op på trappen ved det gamle rådhus i Aabenraa.

Og det lykkedes endnu en gang lørdag formiddag. Prisen gik til ægteparret Unni og Peter Kaczmarek fra Nr. Hostrup, som stort set er med i alt, hvad der rører sig i den lille by. Senest var parret primus motorer for opførelsen af aktivitetshuset Nr. Hostrup Hus.

Unni Kaczmarek var til bedsteforældredag med nogle børnebørn i Agerskov lørdag formiddag. Pludselig blev hun hentet - ja, nærmest kidnappet - og fik intet at vide om, at hun skulle køres til Aabenraa for at modtage en pris.

- Det var lidt mærkeligt. Det plejer jo at være mig, som siger til andre, hvad de skal, sagde Unni, da hun efter prismodtagelsen sagde et par ord i mikrofonen fra rådhusets trappe.