Dalum: Det lykkedes desværre ikke SønderjyskE's håndbolddamer i 1. division at komme skadesfri ud af den sidste turneringskamp, inden oprykningsspillet begynder på lørdag den 13. april.

SønderjyskE sejrede i udebanekampen mod DHG i Dalumhallerne med cifrene 29-27, men Leonora Demaj vred om på foden, og nu venter cheftræner Olivera Kecman spændt til på mandag, hvor der skal gøres status på skaden.

- Lige nu regner vi med, at hun er klar igen sidst på ugen, men vi må se, hvad de siger mandag. Vi har brug for alle kræfter til kampen på lørdag, siger Olivera Kecman.

Kampen i Dalum blev en lidt frustrerende kamp for de lokale damer, som ellers kom godt fra start. Cheftræneren ville nemlig gerne bruge kampen til at prøve nogle taktiske ting af, og de lykkedes ikke altid på banen.

- Jeg prøvede vanvittig mange ting, som jeg normalt ikke ville gøre, hvis kampen var afgørende. Jeg havde sagt til spillerne inden, at vi selvfølgelig gik efter sejren, men jeg ville også gerne have noget luft til at afprøve nogle ting, for jeg var nødt til at øve nogle alternativer forsvarsmæssigt. Jeg valgte at spille 7 mod 6 i starten af anden halvleg, og der gik helt kage i den. Der kommer DHG tilbage i kampen og fører med et mål, men vi får vist modet og har alligevel de afgørende faktorer til, at vi kan vinde kampen. Det er det, vi fremadrettet kan bruge samtidig med, at jeg ved, hvad jeg skal arbejde videre med, forklarer Olivera Kecman.