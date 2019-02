Åbner om få uger: Stor butikskæde har fundet nye græsgange

Aabenraa: Om ganske få uger vil der igen være liv i de lokaler på Søndergade i Aabenraa, der tidligere husede HiFi Klubben. Det er butikskæden Expert, der har valgt at slå sig ned i Aabenraa, og det bliver dermed kædens 26. butik i Danmark.

- Vi har valgt Aabenraa, fordi det er en spændende handelsby, siger Kaj Knudsen, der er Franchise Manager hos Power A/S, som Expert er en del af, og som er en international varehuskæde inden for forbrugerelektronik og hårde hvidevarer.

Personen, som skal styre den nye Expert-butik i Aabenraa, er en gammel kending. Navnet er John Hinrichsen, og han har de sidste 10 år været franchisetager for HiFi Klubben i Aabenraa, der lukkede ved årsskiftet. Nu glæder han sig til at komme i gang igen, og lige nu er han sammen med de to andre ansatte i fuld gang med at indrette lokalerne.

- Siden efteråret har jeg løbende været i dialog med Expert om at åbne en butik i Aabenraa. For mig er et kædesamarbejde altafgørende, hvis man vil have en chance som selvstændig i dagens Danmark. Jeg har haft flere muligheder, men efter grundig research er valget faldet på Expert-kæden, siger John Hinrichsen.