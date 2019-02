Aabenraa: En 91-årig kvinde blev mandag eftermiddag ved 14.30-tiden narret til at åbne døren for en ukendt kvinde i den tro, at hun var hjemmehjælper.

- Besøget kom, lige umiddelbart efter den rigtige hjemmehjælper havde været der, forklarer Jens Peter Rudbeck, politikommissær hos Syd- og Sønderjyllands Områdestation Syd, der videre kan fortælle, at i et øjeblik, hvor den 91-årige var uopmærksom, snuppede gæsten et smykkeskrin indeholdende to guldhalskæder og et mindre pengebeløb.

Tricktyven beskrives som dansk af udseende, ligesom hun talte dansk. Hun er mellem 40 og 50 år, 160-170 cm høj og almindelig af bygning, og politiet vil naturligvis gerne kontaktes, hvis nogen har oplysninger, der kan hjælpe med at pågribe tyven. Nummeret er 114.