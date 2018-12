90'er festival er populær: De første 2000 billetter blev revet væk

Da billetsalget til "Vi elsker 90'erne" begyndte i onsdags, tog det 40 minutter at få solgt de første 2000 billetter. Nu er tallet oppe på 2500, og arrangørerne kan næsten ikke få armene ned over den opbakning.

Aabenraa: De sad spændte foran computeren onsdag eftermiddag, da billetsalget til den store 90'er festival i Aabenraa "Vi elsker 90'erne" begyndte.

Men der var ingen grund til nervøsitet hos arrangørerne fra Gazzværket, for køen var lang, og de første 2000 billetter blev revet væk på 40 minutter.

- Det er fuldstændig forrygende, helt vildt og mega dejligt at få sådan en start. Nu var de første billetter også rigtige billige, men dem var der ikke så mange af, men vi er jo stadig ikke oppe på normalprisen på 700 kroner. Jeg har ikke det endelige tal for billetsalget, men jeg vil tro, at de første 2500 billetter er væk, fortæller Hasse Eduard fra Gazzværket.

Lige nu er de lokale arrangører ved at blive klogere på, hvordan den store musikfestival skal løbe af stablen til sommer, og derfor kommer manden bag konceptet, Riffi Haddaoui, til Aabenraa i næste uge, så alle spørgsmål kan blive besvaret.

Gazzværket har nemlig blandt andet også planer om at tilbyde virksomheder deres eget telt ligesom til DHL-Stafetten.

- Det har arrangørerne i Rødovre stor succes med, så det kunne vi også godt tænke os. De business-billetter kommer i salg senere, forklarer Hasse Eduard.