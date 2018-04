88-årige Marius om mindedag: Det kunne have været mig

For Marius Hansen er det helt utænkeligt, at han ikke skulle være med til at markere 9. april. Som ung soldat i Søgårdlejren havde han samme kommandant, som var med til at styre den danske indsats tilbage i 1940.

Søgård: Man kommer til at gå forgæves, hvis man inviterer 88-årige Marius Hansen på formiddagskaffe den 9. april. Dagen for den tyske hærs overskridelse af grænsen til Danmark i 1940 er nemlig helliget mindehøjtideligheden til ære for de syv dræbte og 15 sårede danske soldater. - Der er noget i mig, der siger, at dér skal vi ned. Det er her, vi har gjort vores pligt. Også efter besættelsen, sagde Marius Hansen, der ligesom de øvrige knap 50 deltagere i mindehøjtideligheden ved obelisken foran Søgårdlejren var præget af atmosfæren. - Man tænker, at det kunne man selv have været en del af dengang, fortalte han. Og det var tæt på. Marius Hansen var fra 1950 og 16 måneder frem soldat i Søgårdlejren, hvor oberstløjtnant Hintz var garnisonskommandant. Samme Hintz, som var med til at koordinere indsatsen i 1940. - Oberstløjtnant Hintz stoppede som kommandant i Søgård i 1950, og jeg kan huske, vi blev kaldt sammen i gymnastiksalen bag kasernen. Han fortalte, at det sidste, han sagde til de soldater, som rykkede ud tidligt om morgenen den 9. april, var "Gud være med jer". Han vidste, det var farligt, forklarede Marius Hansen.

600 var med Den 9. april 1940 var Søgårdlejren udgangspunkt for størstedelen af de enheder, der i Sønderjylland kæmpede for Danmark.

600 soldater fra garnisonen i Søgårdlejren blev indsat med den klare forholdsordre, at der ved direkte angreb skulle gives en klar tilkendegivelse af viljen til forsvar - uanset styrkeforholdet.

Det var De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber, der i juni 1945 rejste obelisken på hjørnet af Flensborg Landevej og Avntoftvej med inskriptionen "Til minde om danske soldaters heltemodige kamp den 9. april 1940".

Unge ville være med Marius Hansen, som igen havde taget turen fra Alslev ved Løgumkloster sammen med fru Kjestine, var ikke ene om at være mand og ovre sin første ungdom, men han var ikke nervøs for, at ungdommen kommer til at glemme besættelsen fra 1940 til 1945. - Det kunne man godt være, men jeg tror faktisk, man fortsat vil huske. Det tror jeg, fordi de unge i dag er lige så historisk interesserede, som vi var, da vi var unge. Det kommer med alderen, sagde Marius Hansen. Søgårdlejren er ikke det eneste sted, de faldne og sårede mindes af Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland. Også mindetavler i Hokkerup, Lundtoftbjerg, Sdr. Hostrup, Bjergskov og Bredevad, hvor der blev kæmpet, besøges på en rundtur, som hjemmeværnet står for. I år var der imidlertid ét besøg, som adskilte sig fra de øvrige. - I Hokkerup var der mange lokale, både unge som gamle, altså både teenagere, 40-årige og 80-årige, og derfor var der den diversitet, jeg havde håbet at se, forklarede oberstløjtnant Claus Klaris, som er kommandant i Søgårdlejren. - Det er rigtigt, at det mange steder kun er den ældre generation, der er repræsenteret, tilføjede han.