87-årig kunstner hylder 6-årig pige: - Ella kan blive den nye Franciska

Kunstmaler Aage Schmidt tog turen fra Nordsjælland til Aabenraa for at hylde Ella Kolte på Grænselandsudstillingen. Foto: Engsig Børnehave

Den 87-årige kunstner Aage Schmidt tog i sidste weekend turen fra Nordsjælland til Aabenraa for at hylde Ella Kolte på 6 år. Hun havde sidste år malet en kopi af et af hans billeder, og den synes kunstmaleren var så flot og velkomponeret, at han ville møde hende og give hende en gave.

Aabenraa: Han er 87 år, og hun er 6 år. Men kunst har ingen alder, siges det, og i Aage Schmidt og Ella Koltes tilfælde er det sandt. De to kendte ikke hinanden før lørdag den 11. august. Her mødtes de for første gang ansigt til ansigt, men kunsten havde længe før forenet dem. For et år siden gik Ella Kolte i Engsig Børnehave, som hvert år tager de ældste børn med på Grænselandsudstillingen. Her vælger hvert barn et maleri, som de skal prøve at kopiere hjemme i børnehaven. Ella Kolte forelskede sig i ét af Aage Schmidts værker og arbejdede længe med kopien. - Jeg synes, det var et flot billede, og så lignede det en flyvende hund i stormvejr. Men det er lidt mærkeligt, at hunden har skæg. Det var svært at male, fortæller Ella Kolte. Aage Schmidt vidste godt, at ét af hans billeder var blevet kopieret af et barn, men hjemme i atelieret ved Smidstrup Strand i Nordsjælland var det ikke noget, han tænkte så meget over. Lige indtil han så Ellas kopi. - Ellas far sendte et billede af den til mig, og jeg blev dybt imponeret af den pige. Jeg ved meget om børnetegninger, da jeg har undervist i mange år, og den her kopi var bare så godt lavet. Den er velkomponeret, og hun har fået fat i det, der gælder i maleriet - blandt andet den tykke sorte streg. Det er ufatteligt, at hun sætter sig ned og maler sådan et billede, siger Aage Schmidt.

Bliv ved med at male At Ella valgte at give sit billede titlen "Flyvende hund i stormvejr" gør Aage Schmidt endnu mere glad for kopien. Hver dag går han nemlig en tur ved stranden, hvor han altid møder nogle hunde, som får et kærligt klap af kunstneren. - Jeg giver jo aldrig mine værker titler, men de daglige indtryk påvirker mig, når jeg står i atelieret. Det er fantastisk, at Ella bare fanger det og ser det i det billede, for hun er jo ikke så gammel, siger Aage Schmidt. Den nordsjællandske kunstner blev så glad for Ellas kopi af hans billede, at han i lørdags valgte at give hende en gave til ferniseringen på Grænselandsudstillingen. Her blev Ella hyldet af alle de flere hundrede fremmødte, og hun fik overrakt et serigrafi (silketryk), som Aage Schmidt havde lavet. Her sagde Aage Schmidt flere gange til den seks-årige pige, at hun skal blive ved med at male. - Jeg ved, at det betyder utrolig meget at have kunsten med sig gennem livet, og Ella har talentet. Derfor tænkte jeg også på Franciska Clausen, da vi stod til ferniseringen. Hende har jeg også arbejdet og udstillet sammen med, og Ella kunne godt blive en ny Franciska, hvis hun fortsætter med at male og kommer på akademiet. Jeg ser i hende, at der kan ske noget, siger han.