82 millioner kroner: Uventet stort overskud ryger i kommunens sparegris

Det tyder på, at der bliver blæst om den kommunale økonomi i 2020, og derfor vil både V og S beholde de 82 millioner kroner, 2018-overskuddet var større end budgetteret, i egen lomme.

- Vores økonomi er stadig fastlåst i forhold til en regeringsaftale og en økonomiaftale. Uanset, hvordan vores økonomi ser ud i nuet, så giver det os bare mulighed for at være stærke, når vi bliver udfordret som i 2020, hvor vi bruger af kassen, siger Thomas Andresen.

Derfor er han heller ikke indstillet på, at den uventede indtægt skal bruges til "impulsindkøb".

- Det er tilfredsstillende, men i forhold til tidligere år er det faktisk for nedadgående. Lige nu står vi også i en situation, hvor vi skal være parat til at tage de stød, der er forude, forklarer borgmester Thomas Andresen (V) med henvisning tvivlen om den kommunale udligning og finansieringstilskudet.

Aabenraa Kommunes regnskab for 2018 viser et overskud på 162 millioner kroner på den ordinære drift, hvilket er 82 millioner kroner mere end budgetteret. En væsentlig forklaring er mindreforbrug til overførselsudgifter som sociale pensioner og kontanthjælp, og så har der været færre udgifter til anbringelsessager på børneområdet.

Aabenraa: En uventet indtægt - eksempelvis overskydende skat - kan få de fleste til at forkæle sig selv eller andre, men sådan er det ikke, når man er en voksen og ansvarlig kommune. Ikke i Aabenraa.

Det viser, at vi har styr på økonomien, men det er en stor økonomi, hvor vi er underlagt udefrakommende forhold som specielt finansieringstilskuddet, der udgør 55 millioner kroner. Der tegner sig ikke et ændret forbrugsmønster.

Tomlen op fra S

Og borgmesteren er ikke alene om at være forsigtig. Socialdemokratiets gruppeformand, Karsten Meyer Olesen, er enig. Han er ikke klar med en ønskeliste.

- Der ligger et sundt og fornuftigt regnskab, og med de udsigter, vi har for 2020-budgettet, ville det være tåbeligt at fyre alle pengene af. Det giver også en handlefrihed, hvis vi, og det gør vi sikkert, møder udfordringer, siger Karsten Meyer Olesen.

- Så længe udsigterne er så uklare og usikre, skal vi træde varsomt, og det vil vi gerne være med til, understreger han.

Når regnskabet er blevet revideret eksternt, skal det endeligt godkendes af byrådet.