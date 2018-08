- Det er ikke andet for, end at jeg nu må klage over den her afgørelse. Det er bare papir, papir og papir, siger Kurt Petersen.

81-årige Kurt Petersen er noget overrasket over det svar, han nu har fået fra Aabenraa Kommune. Gennem flere år har han klaget til kommunen over vedligeholdelsen af Sønderåen. Han mener, at kommunen efterlader for meget grøde og sand i åen og ikke vedligeholder åens kanter ordentligt.

Aabenraa Kommune oplyser i sit svar til Kurt Petersen, at Sønderåen ligger inden for et Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde, og at selve åen er udpeget til et habitatområde.Det betyder, at kommunen ikke må gennemføre projekter, der kan skade de arter og naturtyper, som området er udpeget til at beskytte.

Regulativet følges

I svaret fra Aabenraa Kommune gør kommunen rede for reglerne omkring vedligeholdelse af åen. Hvis vandløbet for eksempel naturligt udvikler sig til større dimensioner, så skal kommunen ikke udfylde eller udjævne dette.

Regulativet slår også fast, at der skal efterlades ubeskadiget grøde i siderne, og at bunden af vandløbet ikke må beskadiges.

Ifølge kommunens svar må bevoksningen i åen højst skæres, så åen har den vandgennemstrømning, som den skal have ifølge regulativet. Vandgennemstrømningen i åen kontrolleres hvert femte år.

Kurt Petersen har også klaget over et fiskestryg, der er etableret ved Rens for at give fiskene mulighed for at gå op og gyde i åen. Han mener, at dette stryg ikke er lavet rigtigt. Men kommunen henviser til, at Skov- og Naturstyrelsen, der har etableret stryget, selv har kontrolleret det, og at alt var, som det skulle være. Kommunen har mulighed for at få en dispensation til at regulere stryget, men det er der ingen planer om.