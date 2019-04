800 kroner i timen: Celina omsatte brugt legetøj til feriepenge

Kruså: 800 kroner. Det må siges at være en ganske ok timepris, når man er bare 14 år og som Celina Chanel Ebsen har en stand ved Grænsehallernes store loppemarked. For salget af brugt legetøj, bøger og sko gik mere end strygende, så der bliver formentlig en god slat lommepenge til næste ferie.

- Det er ting, vi har samlet sammen, mine halvsøskende og jeg, for at se, om der var nogen, der ville købe dem, fortæller Celina Chanel Ebsen, der i løbet af formiddagen fik 2.000 kroner i kassen. Bare for at rydde op i gemmerne derhjemme. Og uden at prutte særlig meget om prisen.

- Der var én, der bød alt for lidt, så dér måtte jeg lige snakke prisen op, lyder det fra teenageren, der havde en far med på sidelinjen som back-up.

Der var nemlig masser af kunder ved loppemarkedet. Allerede inden åbningen var der en 300 meter lang kø foran dørene - og publikum blev bare ved med at strømme til.

I løbet af seks timer regnede arrangørerne med knap 3.500 besøgende. De havde så også rig mulighed for at gå på opdagelse, for med 305 stande var der ikke mere plads i de tre Grænsehaller.