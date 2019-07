80 år: Lis Greibe

Lis Greibe har gennem mange år brudt en del barrierer. Efter studentereksamen på Fredericia Gymnasium, læste hun videre og blev familiens første akademiker, hun brød dermed den sociale arv. Hun blev uddannet civilingeniør, og som kvindelig bygningsingeniør var det ej heller normen - der var to piger og 120 drenge på hendes hold! Efter eksamen fik hun ansættelse i KAB´s ingeniørafdeling og havde mange spændende opgaver, blandt andet byggeriet i Albertslund og Tingbjerg og ingeniørstyring af 200 lejligheder i Farum.

I studietiden sad hun i bestyrelsen for Frit Forum, den Socialdemokratiske studenterorganisation, og det politiske genoptog hun efter at hun med familien på mand og fire børn havde bosat sig i Aabenraa. Her har hun haft fast ansættelse på VUC, først som folkeskolelærer og senere som adjunkt med matematik og fysik som fag. Det politiske kom efterhånden til at fylde hendes liv mere og mere, og den arvelige påvirkning slog dermed igennem, idet både hendes far og farfar havde siddet mange år i den Socialdemokratiske gruppe i Fredericia Kommunalbestyrelse.

Lis Greibe blev valgt som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Aabenraa kreds, og i 1994 genvandt kredsen overraskende folketingsmandatet efter 25 års kamp. I mellemtiden havde hun siddet i Aabenraa byråd i fem år og der beklædt viceborgmesterposten. Som folketingsmedlem fik Lis Greibe syv spændende år, indtil hun i 2001 valgte at sige stop og hellige sig familielivet og de efterhånden otte børnebørn. I 2004 flyttede hun og manden til Sjælland, og de bor nu i Birkerød og delvis i sommerhuset i Asserbo.