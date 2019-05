78-årig forlader livsværket: Firma til salg for moderat pris

Aabenraa: Om knap et halvt år kan speditionsfirmaet Transfirst i Aabenraa fejre 50 års jubilæum med Knut Erichsen bag roret, men indehaveren håber ikke, at han kommer til at opleve det jubilæum. Han har nemlig sat sit firma til salg, og han er gået noget utraditionelt til værks i bestræbelserne på at finde potentielle købere.

- Jeg har selv fået idéen med at få forskellige medier til at gøre opmærksom på, at firmaet er til salg, siger den 78-årige Knut Erichsen, der sammen med sin kone har besluttet sig for at gå på pension.

Knut Erichsen etablerede Transfirst den 1. november 1969 efter endt læretid og nogle år som disponent i Padborg. Firmaet beskæftiger sig med international spedition og transport til europæiske destinationer.

- Vi laver transport gennem hele Europa og arrangerer også fly- og skibsfragt til hele verden. Vi er en form for koordinator for kunderne, siger Knut Erichsen.