Ejler Schütt, mangeårigt byrådsmedlem i Aabenraa, runder de 75 år. Den tidligere revisor har siddet i byrådet for tre forskellige partier. De seneste seks år har han været viceborgmester.

Ejler Schütt ikke er bange for at tage diskussionerne, men han gør ikke uenighederne til en personlig strid og bliver ikke uvenner med folk, bare fordi de ikke deler hans synspunkter.

De senere år har han repræsenteret Dansk Folkeparti i byrådet og tydeligt mærket, at partiets holdninger møder modstand mange steder.

Ejler Schütt elsker en god diskussion og mener ikke, der er nogen grund til at skjule sine holdninger. På torsdag den 19. september, er det 75 år siden han kom til verden i Tønder.

Løjt-mafiaen

Ejler Schütt bor i Løjt Kirkeby og forsømmer ingen lejlighed til at tale løjtingernes sag. Det er han ikke ene om. I en årrække var der et fasttømret begreb i Aabenraa, der hed Løjt-mafiaen, da en hel flok af de mere højtråbende beslutningstagere havde bopæl på halvøen nord for Aabenraa.

Ejler Schütt er fra Tønder, hvor han tog sin realeksamen og siden kom i handelslære i automobilbranchen. Efter han havde aftjent sin værnepligt blev han i forsvaret, hvor han var i seks år. Han læste senere til merkonom og blev registreret revisor.

I 1977 blev han medindehaver af Revisions-Centret i Aabenraa.

Nu er Aabenraas viceborgmester dog en glad pensionist, der bruger sin tid på politik og på golfbanen på Løjt Land.