70 hold trak fulde huse: Et væld af følelser på halgulvet

Aabenraa: Nervøsitet. Spænding. Koncentration. Improvisation. Lettelse. Glæde. Stolthed.

Der er mange følelser i spil til en forårsopvisning i gymnastik, og her er DGI Aabenraa-Egnens store af slagsen ingen undtagelse. Inden man skal på gulvet foran en fyldt hal er tankerne rettet mod det, man skal præstere. Sådan var det også for SMIL-holdet fra Lundtoft IF.

Der blev hyggesnakket i grupper en times tid før opvisningen, men helt afslappet var det ikke.

- Jeg er sygt nervøs. Jeg tror, det er alle de mennesker, og om jeg laver fejl, jeg tænker på, fortalte 15-årige Kristina Noe Nielsen.

- Man er meget nervøs, men det er også fedt på en måde, fordi man glæder sig til at vise, hvad man har lært det seneste år, syntes 14-årige Mia Johansen.

- Jeg er mest bange for, at jeg glemmer noget, selvom jeg ikke tror, jeg gør det. Jeg har ret mange nerver, forklarede Mia Johansen.

Inde i hallen ventede så ikke blot de forventningsfulde blikke fra et veloplagt publikum, men også kendte ansigter fra familien. For Kristinas vedkommende for første gang, mens Mia har flere forårsopvisninger på samvittigheden.