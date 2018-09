60 nye jobs: Fastfoodkæde åbner ny restaurant i Rødekro

Rødekro: Der er udsigt til fornyet konkurrence om de sultne motorvejsbilister på Kometvej i Rødekro lige ved motorvejsafkørslen.

Her er den danske fastfoodkæde Sunset Boulevard nemlig ved at bygge en ny restaurant mellem Harald Nyborg og 7-Eleven-kiosken. Området råder i forvejen - foruden kiosken - over en McDonald's- og en Burger King-restaurant, hvor man kan få stillet sulten med et hurtigt måltid.

Administrerende direktør i Sunset Boulevard, Jens Broch, bekræfter, at der er en restaurant på vej, men er ellers ikke klar med ret mange oplysninger.

- Der er nogle detaljer med hensyn til åbningsdato, der ikke er helt på plads endnu, siger Jens Broch.

Restaurantkæden har søgt en restaurantchef til den nye Sunset Boulevard i Rødekro siden begyndelsen af september. I jobopslaget fremgår, at en fremtidig restaurantchef vil få det overordnede ledelses- og budgetmæssige ansvar for cirka 60 fuldtids- og deltidsmedarbejdere. Til sammenligning var der brug for cirka 40 medarbejdere på enten fuld tid eller deltid, da kæden annoncerede åbningen af en ny restaurant i Kolding.