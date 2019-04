Aabenraa: En 55-årig kvinde var torsdag eftermiddag klokken 16.49 ude at køre bil på Sønderborgvej i Aabenraa. Politiet stoppede bilen og da de testede hende for euforiserende stoffer slog narkometeret ud. Derfor er hun nu sigtet for narkokørsel, oplyser Søren Strægaard, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.