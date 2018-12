50-årige Hans Gunnar: - Det er ikke flovt at få julehjælp

Rødekro: Julen står for døren, og for mennesker med ondt i økonomien kan det være en svær tid at komme igennem. Det gælder for den 50-årige Hans Gunnar Magnus Ekström fra Rødekro, der bor alene med tre børn. Derfor har han de seneste fire år fået julehjælp af foreningen Et Hjerte for Alle i Aabenraa, og den ville han nødigt undvære.

- Julehjælpen betyder, at mine børn får en jul som alle andre, og børnene er godt klar over, at vi sidder i en stram økonomisk situation, siger Hans Gunnar Magnus Ekström, der kun har godt at sige om Et Hjerte for Alle, der blev oprettet for at afskaffe den fattige jul i Aabenraa Kommune.

- Et Hjerte for Alle er en suveræn forening, der varetager børnenes tarv og sørger for, at alle får en god jul, siger Hans Gunnar Magnus Ekström.