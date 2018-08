48-årig brændte ukrudt af trods forbud

PADBORG: En 48-årig beboer på Æblevænget i Padborg tændte tirsdag eftermiddag for sin ukrudtsbrænder for at slippe af med noget uønsket vegetation på grunden.

Men faktisk har det været ganske og aldeles forbudt at brænde ukrudt af den seneste måned. Siden den 4. juli har der været afbrændingsforbud i Tønder, Aabenraa og Haderslev Kommuner på grund af den langvarige tørke.

Dette forbud gælder ikke mindst ukrudtsbrændere, der selv i mere fugtige perioder kan sætte ild til ting, der ikke skal brænde.

Den 48-årige blev meldt til politiet, og sigtes nu for overtrædelse af afbrændingsforbuddet.