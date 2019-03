En 47-årig mand fra Vejle blev fredag aften klokken 21.31 lettere kvæstet i et solouheld på den sønderjyske motorvej. Manden kom kørende i sydlig retning, da hans bil lidt nord for Kruså-afkørslen begyndte at hyle. Han forsøgte at bremse, men bremsen virkede tilsyneladende ikke, og derfor måtte manden undvige en forankørende bil til højre, hvorfra han kørte ned i grøften, og bilen rullede rundt en gang og endte på taget.